Italia, March e Boccacini quarti nello snowboard

13:57 - Aaron March e Corinna Boccacini sfiorano l'impresa nello slalom parallelo ma vedono svanire sul più bello la loro prima medaglia olimpica nello snowboard. Entrambi gli azzurri chiudono al quarto posto: March si arrende all'austriaco Karl nella finale per il bronzo, la Boccacini deve inchinarsi alla tedesca Korber. Si era invece fermata nei quarti la corsa di Roland Fischnaller, battuto nei quarti dal russo Wild, vincitore dell'oro.

Nel suo cammino verso la small final March batte lo svizzero Simon Schoch negli ottavi e l'austriaco Lucas Mathies nei quarti. In semifinale il 27enne di Bressanone si deve però arrendere allo sloveno Zan Kosir: March tenta il tutto per tutto per recuperare i 74 centesimi di svantaggio dopo la prima manche ma una caduta a metà percorso compromette ogni possibilità di rimonta. Stesso copione nella finale per il bronzo, con l'italiano messo fuori gioco da una nuova caduta nella seconda manche nel tentativo di superare Benajamin Karl. Nella finale per l'oro Wild ha la meglio per soli 11 centesimi su Kosir. Medaglia di legno anche per la Boccacini, fermata in semifinale dall'austriaca Julia Dimovits nella sua corsa verso i gradini alti del podio dopo avere eliminato negli ottavi Claudia Riegler e nei quarti Marion Kreiner. Nella finale per il bronzo la 28enne di Udine va ad un passo dal colpaccio, ma la medaglia va alla Korber per soli 13 centesimi. Per l'azzurra resta un po' di amaro in bocca ma anche la felicità per il migliore risultato in carriera ai Giochi dopo il 19esimo posto a Torino 2006 e il 26esimo a Vancouver 2010 nel gigante parallelo. Il trionfo è dell'austriaca Dujmovits.