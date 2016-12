Italia, la Nazionale degli emigrati

11:39 - Dopo la grande delusione del Mondiale brasiliano, in Italia si è parlato moltissimo di rinnovamento, di nuovi progetti e nuovi stadi e soprattutto di scommettere sul talento dei nostri giovani. Per quanto riguarda i giovani, però, l'ultima sessione di mercato è sembrata andare nella direzione opposta: il capocannoniere 2013/14 Ciro Immobile si è accasato al Dortmund, Mario Balotelli si è trasferito a Liverpool e il classe '95 Bryan Cristante è stato ceduto a titolo definitivo al Benfica. A loro si è aggiunto anche Alessio Cerci (Atletico Madrid), che è andato a rinfoltire la già nutrita colonia di emigrati del pallone.

I nostri giovani all'estero trovano più spazio, come già dimostrato nelle passate stagioni dai vari Santon, Criscito, Verratti, Pellè, Borini e via dicendo. E allora proviamo a immaginare una Nazionale composta esclusivamente di emigrati e schierata con il modulo tanto caro al neo ct azzurro Antonio Conte, quel 5-3-2 con cui ha dominato per tre anni consecutivi la Serie A: tra i pali il portiere del Psg Salvatore Sirigu, difesa a tre composta dagli ex nerazzurri Santon (Newcastle), Caldirola (Werder Brema) e Donati (Bayer Leverkusen), a centrocampo Cerci (Atletico Madrid) e Criscito (Zenit) sulle fasce e Verratti (Psg), Cristante (Benfica) e Fausto Rossi (Cordoba) in mezzo, in attacco la coppia Immobile (Dortmund) Balotelli (Liverpool).

Siamo sicuri che questa squadra avrebbe fatto peggio di quella schierata con l'Uruguay?