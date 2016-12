23:23 - Non ci sarà bisogno dei time out per Italia-Inghilterra, come è possibile al Mondiale in caso di condizioni climatiche pericolose per i giocatori. Da regolamento, è stato il medico della Fifa a decidere un'ora e mezzo prima della partita. A Manaus la temperatura è di 31 gradi, l'umidità del 50 per cento, e non è stata superata dunque quella che la Fifa considera soglia di rischio.