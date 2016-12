Italia, ecco i 31 convocati da Prandelli per il Mondiale

12:44 - Ecco i 31 pre-convocati dal ct dell'Italia Cesare Prandelli per il Mondiale. Ci sono Pepito Rossi e Cassano, niente da fare per El Shaarawy, Diamanti e Gilardino. Il 2 giugno il c.t. consegnerà la lista definitiva dei 23 che partiranno per il Brasile.



LA LISTA COMPLETA

Portieri (4): Buffon, Mirante, Perin, Sirigu.

Difensori (10): Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Maggio, Paletta, Pasqual, Ranocchia.

Centrocampisti (10): Aquilani, Candreva, De Rossi, Marchisio, Montolivo, Parolo, Pirlo, Thiago Motta, Romulo, Verratti.

Attaccanti (7): Balotelli, Cassano, Cerci, Destro, Immobile, Insigne, Rossi.