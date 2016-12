Irina, Lolo, Carolina: bellezze da medaglia d'oro

11:40 - Alcune saranno in gara a sfidarsi per l'oro, altre saranno tedofore alla cerimonia di apertura, altre ancora saranno a Sochi per celebrare quella che sarà una festa per tutta la Russia. Da Lolo Jones alla Klishina, dalla Sharapova alla "nostra" Stefanenko, dalla Shayk alla Kabaeva, le Olimpiadi invernali saranno una sfilata di top model... La grande assente è Lindsay Vonn, che sarà comunque a Sochi in qualità di presentatrice televisiva