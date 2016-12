Inter, Zanetti diventerà vicepresidente

10:38 - "Io avevo pensato a un ruolo da presidente. So che c'è la vicepresidenza che immagino sia qualcosa di prestigioso per lui. Sono felice sia stato pensato questo. Starà a lui far bene in questo ruolo, ma sarà certamente così, perché ha la testa giusta". Lo ha affermato Massimo Moratti. arrivando al ristorante Botinero per i festeggiamenti di Javier Zanetti, che ha salutato San Siro e i il calcio.

LA FESTA CON LA CURVA FUORI DALLO STADIO

La Curva Nord festeggia insieme a Javier Zanetti all'esterno dello stadio Meazza. Con il secondo anello verde chiuso per decisione del giudice sportivo, a causa dei cori anti-napoletani intonati durante Inter-Napoli, gli ultras hanno deciso di onorare l'addio al calcio del capitano argentino dopo il successo sulla Lazio. Centinaia di tifosi hanno accolto Zanetti, ma anche Milito, Samuel e Cambiasso, su un palco allestito fuori dai cancelli di San Siro. "L'Inter siete voi", hanno detto sia Zanetti che Milito intervenendo dal palco. I giocatori, con una sciarpa al collo, hanno ricevuto una targa in ricordo delle stagioni passate in nerazzurro. Esteban Cambiasso, tra i giocatori in scadenza di contratto, ha parlato anche del suo futuro: "Non so cosa succedera' perche' a parte voi - ha detto - nessuno mi ha chiesto ancora di restare".