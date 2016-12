Inghilterra, la partita più pazza del mondo

17:19 - L'infinito campo di Holly e Benji diventa realtà. Nel Derbyshire, in Inghilterra, ogni anno si gioca il Royal Shrovetide Football Match, una partita di calcio... molto particolare. Perchè? Si gioca in centinaia di persone, divisi tra nati a Nord e a Sud del fiume Henmore; vale tutto per portare il pallone, calci, mischie da rugby e colpi con le mani; le porte distano 5 kilometri l'una dall'altra. La durata della partita? 2 giorni. Verrebbe da chiedersi quanto potrebbe essere il recupero...