Inghilterra, il capitano prende a pugni il tifoso

10:30 - La sua squadra era sotto 2-0 all'inizio del secondo tempo e Karl Colley, capitano dei Goole AFC, ha pensato bene di farsi espellere per un'entrataccia a centrocampo. Visibilmente nervoso, il giocatore ha preso la via degli spogliatoi, ma un tifoso ha avuto la malaugurata idea di rivolgergli qualche insulto per l'evitabile espulsione: a questo punto Colley ha perso la testa e si è scagliato contro il tifoso. Dopo aver assistito alla scena, David Holdsworth, presidente del Goole ed ex giocatore di Watford, Birmingham, Sheffield United e Bolton, non ha esitato a licenziare immediatamente il proprio capitano.