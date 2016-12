8 giugno 2014 Inghilterra, ecco l'erede del Polpo Paul: Roo fa perdere l'Italia Pets at Home, rivenditore britannico di prodotti per animali domestici, affida il pronostico a un bulldog: vince la nazionale di Hodgson Tweet google 0 Invia ad un amico

17:22 - In tempi di crisi, ogni opportunità è buona per cercare di dare una svolta. Così, in vista del Mondiale, la catena "Pets at Home" - il più grande rivenditore britannico di prodotti per animali domestici - ha deciso di farsi pubblicità provando a emulare il Polpo Paul, celebre mollusco che durante il Mondiale del 2010 azzeccò l'esito di tutte le sette partite della Germania, oltre alla vittoria della Spagna nella finale con l'Olanda. Pets at Home, che ha visto crollare le sue azioni del 12%, per il 2014 ha scelto di puntare tutto su Roo, un bulldog a cui è stato affidato il pronostico di Inghilterra- Italia del 14 giugno. Il cane è stato messo di fronte a tre ciotole piene di biscotti: una con la bandiera inglese, una con quella italiana e una con la scritta "pareggio". Il muso, manco a dirlo, è caduto sull'Inghilterra... - foto tratta da theguardian.com