Infortunio Montolivo,addio mondiali

23:22 - "Frattura della tibia" per Riccardo Montolivo. La diagnosi arriva da Enrico Castellacci, medico della nazionale. "Montolivo ha quello che sospettavamo, una frattura della tibia. Non ho ancora visto la radiografia per valutare la gravità, ma per una frattura così può prospettarsi anche un intervento chirurgico". Per il giocatore del Milan duro scontro durante l'amichevole con l'Irlanda dopo soli 13 minuti. Si prospetta una lunga riabilitazione.