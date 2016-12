Indycar, terribile incidente per il russo Aleshin

17:47 - Grande spavento e apprensione nel mondo della Indycar per Mikhail Aleshin. Il pilota russo del team Schmidt-Peterson è stato protagonista di uno spaventoso incidente nel corso delle ultime prove sull’ovale di Fontana, scenario del round conclusivo del campionato 2014. Aleshin stava completando un giro lanciato e ha provato ad andare a sfruttare la scia di Scott Dixon nella parte bassa della pista. Il campione in carica però stava rallentando perché in procinto di rientrare ai box e quindi il pilota russo è finito in testacoda, andando a centrare la vettura dell'incolpevole Charlie Kimball sulla parte alta dell'ovale.

A quel punto la vettura di Aleshin è schizzata contro le protezioni, rimbalzando violentemente più volte prima di tornare al suolo. Nel violento impatto si sono divelte anche alcune recinzioni a bordo pista. Se Kimball è uscito dalla monoposto sulle sue gambe, Aleshin, privo di sensi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale.



Le condizioni del pilota russo sono "serie, ma stabili". Il medico della Indycar, Terry Trammell, ha dichiarato che Aleshin si è rotto alcune costole e la clavicola destra, oltre ad essersi fatto male al piede destro.