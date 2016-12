16 settembre 2014 Incredibile in Svizzera, urina nell'acqua del portiere “Non mi era mai successo, è una cosa schifosa e barbara. Ho fatto un sorso e mi sono reso conto che era calda, ma credevo fosse per il sole" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:08 - Incredibile storia dal campionato svizzero, protagonista e vittima Reto Felder, portiere dell’FC Muri impegnata sul campo del Baden. L'estremo difensore del Muri, come molti suoi colleghi, ha l'abitudine di tenere una bottiglietta d'acqua a portata di mano nei pressi della rete, ma questa volta ha subito uno "scherzo" terribile: come racconta il quotidiano britannico The Guardian, i tifosi avversari, approfittando di una sua distrazione, gli hanno riempito la bottiglia di urina.

Queste le parole del malcapitato portiere: “Non mi era mai successo niente di simile, è una cosa schifosa e barbara. Ho fatto un sorso e mi sono reso conto che era calda, ma credevo fosse per il sole. Al secondo sorso ho capito che c’era qualcosa che non andava”.



Il Pissgate, così è stato subito rinominato, si arricchisce di un altro particolare: come riportato dallo stesso Felder, subito dopo il primo sorso i tifosi del Baden gli hanno dedicato un coro che recitava più o meno “adesso ti prendi l’AIDS”. Sia il Baden sia la federazione svizzera si sono messe immediatamente al lavoro per scovare i colpevoli con l’aiuto dei filmati televisivi e delle camere a circuito chiuso. Felder, dal canto suo, ha già annunciato che denuncerà i responsabili.