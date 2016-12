27 febbraio 2014 In posa con un milione di dollari, bufera su Stephenson Il giocatore degli Indiana Pacers ha scatenato un putiferio pubblicando sul suo profilo Instagram questa foto Tweet google 0 Invia ad un amico

17:23 - "Questo è avere un milione di dollari in contanti: è folle". Ecco il commento che accompagnava uno scatto che ritrae Lance Stephenson, giocatore Nba degli Indiana Pacers, mentre posa con un milione di dollari in contanti. Alla pubblicazione della foto sul proprio profilo Instagram, il giocatore è stato travolto da commenti negativi e polemiche e alla fine si è convinto a toglierla. E pensare che Stephenson e i suoi compagni erano stati invitati nella sala conference della società per seguire un corso di educazione finanziaria...