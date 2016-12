12 maggio 2014 In Europa ballano molte panchine, chi resta e chi va La stagione volge al termine e i tecnici delle più grandi squadre europee pianificano il futuro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:52 - JUVENTUS - Le parti si incontreranno presto per discutere del futuro di Conte. Per rimanere il tecnico vuole i rinforzi per vincere la Champions League, Agnelli e Marotta devono decidere se accontentarlo o se dare il via a un "piano B". L'elenco dei candidati è lunghissimo: si va da Mancini a Spalletti, passando per Montella, Allegri, Prandelli, Mihajlovic, Simeone e il tecnico del Siviglia, Emery. Il sogno, però, sembra essere Klopp, mentre l'ultima ipotesi, la più suggestiva, è quella di Zidane.

MILAN - Il destino di Seedorf sulla panchina del Milan sembra ormai segnato (nonostante i due anni di contratto) e a prendere il suo posto sarà con ogni probabilità Pippo Inzaghi, un uomo Milan che la dirigenza preferisce ai vari Montella, Spalletti e Donadoni. La scelta non è definitiva, ma il progetto è già ben indirizzato, Inzaghi avrà il compito di spiegare a Balotelli come gioca un centravanti e trasformarlo in un attaccante a tutto tondo



INTER - La prima stagione di Mazzarri in nerazzurro non è stata positiva e la qualificazione all'Europa è solo un contentino. L'amore con i tifosi non è mai sbocciato, il tecnico toscano è stato accusato di difensivismo, di non puntare sui giovani, di lamentarsi troppo di arbitri e sfortuna e infine ha rotto definitivamente con la piazza non schierando Zanetti nel derby. La società però crede in lui, Thohir ha apprezzato come ha gestito la fase di transizione societaria e salvo sorprese sarà ancora sulla panchina nerazzurra l'anno prossimo.



NAPOLI - L'amore del popolo azzurro con Rafa Benitez è stato immediato e la vittoria della Coppa Italia l'ha cementato. Il tecnico spagnolo si trova benissimo a Napoli e difficilmente andrà via, ma il Tottenham sta provando la mission impossible. Secondo i media inglesi, l'assalto al tecnico spagnolo, che gode di grandissima stima in Premier League, sarebbe già partito: Levy è pronto a offrire un ingaggio superiore e carta bianca sul mercato



ROMA - Alla prima stagione a Roma Rudi Garcia ha fatto benissimo e con la città sembra essere scoppiato un grande amore, ma il francese ha qualche dubbio: rimarranno i pezzi pregiati? Avrà la squadra le stesse motivazioni avute in questo splendido campionato? Vale la pena, essendo apprezzatissimo all'estero, rimanere in un calcio povero e violento? A Sabatini il compito di trasformare i dubbi in certezze e trattenere Garcia.



FIORENTINA - "Vorrei allenare una squadra più forte con maggiori pressioni, piuttosto che avere una squadra meno forte con meno. La società ha sempre dimostrato di voler migliorare la squadra, ma arrivati a un certo punto bisogna dimostrare di voler fare ancora di più, perché questa squadra ha fatto il massimo". Parole e musica di Vincenzo Montella, che si è allineato alla linea Conte e sta spaventando Firenze. Dopo l'ottimo lavoro delle ultime 2 stagioni, il tecnico napoletano ha molte richieste, Della Valle dovrà investire per trattenerlo.



MANCHESTER UNITED - L'addio di Ferguson è stato più doloroso del previsto, Moyes è stato un fallimento e l'esperimento Giggs non è replicabile nella prossima stagione. Lo United cerca un tecnico di carisma e grande esperienza internazionale e il candidato numero uno è Luis Van Gaal, vicinissimo ad essere il prossimo manager dei Red Devils



ARSENAL - Ogni anno sembra che Wenger sia in procinto di andarsene e quest'estate sembrava quella buona visto il contratto in scadenza, ma il manager francese ha annunciato che sarà sulla panchina dei Gunners anche la prossima stagione.



TOTTENHAM - L'unica cosa certa al momento è l'addio di Tim Sherwood dalla panchina del Tottenham. Il sogno del club di Londra sarebbe Rafa Benitez, stimatissimo dal Levy, patron del club, ma si sondano anche altre piste. La più concreta è quella che riguarda Massimiliano Allegri, in cerca di una panchina dopo l'esonero dal Milan, ma anche il nome di Spalletti non è da scartare.



BARCELLONA - L'avventura del Tata Martino sulla panchina blaugrana è finita, anche se domenica dovesse vincere la Liga. Il nome del sostituto non è ancora ufficiale, ma sembra ormai certo, è quello di Luis Enrique. All'ex allenatore della Roma il compito di riportare il tiqui taqua in cima al mondo.



ATLETICO MADRID - Una stagione fantastica quella vissuta dall'Atletico, che potrebbe addirittura portare a un incredibile Doblete e gran parte dei meriti va a Simeone, vero e proprio nastro nascente della panchina. Le offerte per panchine prestigiose non mancheranno e anche lui potrebbe pensare di aver avuto ormai tutto da questo gruppo, difficile che resti a Madrid.



BAYERN MONACO - La pesante eliminazione in semifinale ad opera del Real Madrid ha sollevato moltissimi dubbi sul lavoro in Germania di Guardiola, che è stato pubblicamente e duramente criticato da Beckenbauer per il suo gioco "noioso". Visto anche l'investimento ingente per portarlo in Baviera, dovrebbe rimanere anche l'anno prossimo, ma se il Kaiser decidesse che non è l'uomo giusto...



BORUSSIA DORTMUND - Il Borussia Dormund ha probabilmente l'allenatore più corteggiato d'Europa e per i gialloneri sarà difficile trattenere Klopp se dovesse arrivare l'offerta di un grande club. Barcellona e Manchester United, però, sembrano aver già deciso su chi puntare e se Conte decidesse di restare a Torino, le possibilità per il tedesco diminuirebbero considerevolmente.



MONACO - L'avventura di Ranieri nel Principato è giunta al capolinea, la dirigenza dei francesi cerca un allenatore di grande nome per fare il salto di qualità. Spalletti è stato sondato ma non convince, piace molto invece l'idea Antonio Conte. Chissà che il tecnico pugliese non trovi proprio a Monaco quelle certezze sugli investimenti e sull'ingaggio che sta chiedendo alla dirigenza juventina.