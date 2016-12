In 109mila per United-Real

14:07 - Il Manchester United targato Van Gaal continua a volare e conquista il pass per la finale di Guinness Cup dopo il successo per 3-1 contro il Real Madrid. Ad Ann Arbor, di fronte alla platea record di 109mila spettatori del Michigan Stadium, i Red Devils si impongono grazie alla doppietta di Young e alla rete di Hernandez; ai blancos di Ancelotti non basta un ottimo Bale che firma il momentaneo 1-1 su rigore e colpisce anche un palo su punizione