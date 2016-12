Immenso Zoeggeler, bronzo e medaglia n.6: nessuno come lui

20:24 - Arriva un'altra medaglia per l'Italia ai Giochi di Sochi 2014 e a conquistarla è il suo portabandiera, autentico monumento dello slittino. Armin Zoeggeler ha vinto il bronzo nello slittino conquistando così la sua sesta medaglia in sei edizioni delle Olimpiadi invernali (2 ori, un argento e tre bronzi). Nessuno al mondo come l'azzurro nella storia delle Olimpiadi. Zoeggeler ha chiuso la quarta manche al terzo posto, preceduto dal tedesco Felix Loch, oro, e del russo Albert Demchenko, argento. Ottimo sesto posto per l'altro italiano Dominik Fischnaller

Zoeggeler, terzo dalla prima all’ultima manche, ha chiuso la sua prova col tempo di 3’28”797. Inarrivabili il tedesco Felix Loch, che si conferma campione olimpico in 3’27”526 dopo l'oro di Vancouver, e il russo Albert Demchenko, argento in 3’28”002. Una volta tagliato il traguardo, con la certezza della sua sesta medaglia, Zoeggeler ha alzato le braccia al cielo non trattenendo la gioia tra il tripudio dei tifosi presenti. Impressionanti i numeri del 40enne carabiniere meranese che con due ori, un argento e tre bronzi si inserisce di diritto nella leggenda dello sport. Nel suo ricco palmares ci sono anche 6 titoli mondiali, 4 europei e ben 10 Coppe del mondo di specialità. Con questa nuova medaglia, Zoeggeler si conferma, se non il migliore, uno dei più grandi interpreti dello slittino nella storia.

"Armin 6 nella leggenda!"

Zoeggeler vince la medaglia di bronzo nello slittino ed entra di diritto nella leggenda dello sport mondiale, come sottolinea prontamente nella sua home page il sito Coni dedicato alla squadra azzurra a Sochi. Lo slittinista azzurro è salito per la sesta volta consecutiva sul podio olimpico delle gare individuali nella stessa specialità in sei diverse edizioni dei Giochi invernali. Mai nessun atleta in nessun altro sport - nè ai Giochi estivi e neppure a quelli invernali - era mai riuscito in una simile impresa.

Ora esiste solo un'atleta al mondo che puo' eguagliare il record di Zoeggeler, e anche questa è italiana. Si tratta di Valentina Vezzali che, nel fioretto individuale donne, sale sul podio ininterrottamente da cinque edizioni della kermesse a cinque cerchi. Per eguagliare Armin, la fiorettista azzurra dovrà qualificarsi per Rio 2016 e salire sul podio in Brasile, fra due anni.