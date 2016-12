12 marzo 2014 Il Milan crolla in Spagna, Weah si sfoga su Twitter. Ma è una bufala L'ex attaccante liberiano soffre come tutti i tifosi rossoneri: "Dove finirete veramente è uno scandalo questo @acmilan mi dispiace ma io cambierei tutta la squadra" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:50 - Il Milan esce dalla Champions League schiantato da un 5-1 complessivo subito dall'Atletico Madrid e un grande ex attaccante rossonero non riesce a trattenere la delusione: George Weah, dopo il triplice fischio al Calderon, si è sfogato su Twitter dicendosi molto triste e attaccando i giocatori, colpevoli di non onorare la maglia e pensare solo a belle auto e salario. L'ex Pallone d'Oro difende Seedorf e affonda su società e calciatori: "E' uno scandalo questo @acmilan, mi dispiace davvero ma io cambierei tutta la squadra e ricomincio da 0".



I presunti tweet dell'ex Pallone d'Oro hanno fatto discutere il mondo del calcio per oltre mezza giornata, ma poi, attraverso i suoi ex agenti Parisi e Damiani, Weah ha smentito di essere l'autore dei tweet incriminati.