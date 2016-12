Il fratello di Oscar Pistorius grave dopo un incidente d'auto

17:42 - Per Oscar Pistorius i guai sembrano non finire mai: dopo la morte della fidanzata Reeva Steenkamp, per la quale è sotto processo con l'accusa di omicidio volontario, un'altra tragedia funesta la vita di "Blade Runner". Stiamo parlando del grave incidente per il fratello di Oscar, Carl Pistorius: il giovane è in prognosi riservata dopo uno schianto in auto, non sarebbe però in pericolo di vita. Lo ha comunicato la famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sul quale viaggiava Carl è stato colpito frontalmente da un altro veicolo, che era uscito dalla carreggiata opposta. Un anno fa, il fratello dell'atleta era stato assolto da un'accusa di omicidio e da altre di guida e condotta negligente.



Svenduta la villa dell'omicidio - La famiglia di Pistorius ha intanto venduto la villa dove la notte di San Valentino del 2013 è stato commesso l'omicidio, ma ad un prezzo molto inferiore a quello che si attendeva. La villa di Pretoria, secondo l'agenzia immobiliare incaricata, è stata venduta per 4,5 milioni di rand (315.000 euro) - circa 2 milioni di rand in meno della cifra sperata - ad un consulente minerario, Lowtjie Luwrens. La vendita della casa, messa sul mercato lo scorso marzo, serve a pagare le spese processuali, che ammontano a circa 5 milioni di rand. La casa, che si trova in un comprensorio protetto e sicuro, è rimasta vuota per un anno e, secondo l'agenzia, è stata in parte danneggiata da infiltrazioni d'acqua. Il processo a Pistorius - nel quale l'atleta rischia 25 anni di carcere e perfino l'ergastolo - riprenderà la prossima settimana con gli interventi conclusivi.