Il bomber e la presidente, la love story del Lanciano

18:52 - L'immagine più bella dell'ultima domenica di Serie B arriva dal campo del Lanciano, dove un gol allo scadere del marito e bomber Manuel Turchi ha scatenato l'esultanza irrefrenabile del presidente del club, Valentina Maio. Nonostante lo stato interessante, la Maio è corsa in campo per festeggiare con un bacio al suo Manuel la vittoria sul Novara per 2-1, che vale il secondo posto in classifica e alimenta il sogno Serie A. Conosciamo meglio la coppia più bella della serie cadetta...