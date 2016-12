26 maggio 2014 Il Bayern è il brand più prezioso del mondo, italiane fuori dalla top10 Rapporto 2014 di Brand Finance, i bavaresi in testa, sul podio Real e United. Juve 13°, Milan 14°, Inter 15°, Napoli 21°, Roma 26° e Lazio 44° Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Il Bayern Monaco sul tetto del mondo, non solo per aver vinto l'ultimo Mondiale per Club. Quello dei bavaresi è infatti il marchio più prezioso del calcio mondiale, lo rende noto il rapporto 2014 “Brand Finance Football 50”, redatto da Brand Finance, società di consulenza specializzata nella valutazione dei marchi. Per i tedeschi è una conferma, anche se con qualche perdita (da 668 a 659 milioni di euro), dovuta alla condanna per evasione fiscale di Uli Hoeness. Sul podio il Real Madrid (cresciuto da 482 a 565 milioni grazie alla vittoria della "Decima") e Manchester United (sceso di una posizione e da 650 a 543 milioni per i brutti risultati della gestione Moyes). Barcellona (457 milioni), Manchester City (375), Arsenal (371), Chelsea (369), Liverpool (345), Dortmund (240) e Psg (238, quasi quattro volte il valore del 2013) completano la top ten.

E l’Italia? I risultati del campo sembrano direttamente proporzionali al valore del brand, fuori dalle prime 10. Il marchio più prezioso della Serie A non è più quello del Milan, che ha mancato la qualificazione in Europa, ma quello della Juventus. Il club bianconero è 13° con 181 milioni (alle spalle di Schalke 04 e Tottenham), mentre i rossoneri si attestano un gradino più in basso con 174 e i cugini dell’Inter al 15° posto con 112. Nella valutazione della Juve hanno pesato, oltre al terzo scudetto consecutivo sul campo, le scelte commerciali: lo stadio di proprietà ha portato extra ricavi che hanno incrementato il valore del brand di 41 milioni di euro. Altri tre club italiani entrano nella top 50: sono Napoli (21°), Roma (26°) e Lazio (44°).