Icardi-Wanda, ma allora è un vizio

12:12 - Mauro Icardi, alla sua prima stagione all'Inter, sembra avere molti più problemi coi 'Ghisa' (i vigili di Milano) che con i difensori avversari. Il giovane bomber nerazzurro, infatti, ci è ricascato: altro giro di shopping in centro con la sua bella Lamborghini e la sua bellissima fidanzata e altro "regalo", una multa per divieto di sosta, la quarta (documentata, ma chissà quante sono) in poco più di un mese...