Icardi, gol e dedica romantica: "Wan te amo"

12:16 - Siamo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo di Inter-Atalanta e la squadra di casa è appena andata sotto per il gol di Bonaventura; la palla giunge in area di rigore a Mauro Icardi, che salta Yepes e fa esplodere San Siro. Mentre i suoi compagni corrono verso il bomber per festeggiare, il pensiero dell'argentino va subito alla sua amata: si fa passare una maglietta dal raccattapalle e urla al mondo il suo amore per Wanda Nara, ex moglie dell'ex amico e compagno di squadra Maxi Lopez.