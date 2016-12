Ibrahim, il fenomeno del ping pong gioca senza braccia

12:10 - "Impossible is nothing" recitava lo slogan di una famosa pubblicità, ma Ibrahim Hamato è la dimostrazione vivente che è vero. Dopo aver perso entrambe le braccia in un incidente quando aveva 10 anni, infatti, l'egiziano non ha voluto abbandonare la propria passione per il ping pong e ha imparato a giocare tenendo la racchetta ben salda tra i denti. E ha imparato alla grande, tanto da diventare un giocatore professionista e uno dei più famosi del circuito. In questo video possiamo ammirare la sua abilità durante lo ZEN-NOH 2014 World Team Table Tennis Championships di Tokyo dei giorni scorsi, dove è stato ospite d’onore del presidente della federazione internazionale tennis tavolo, ITTF, Adham Sharara.