I 10 anni di Facebook, spopola il video di Branca...

13:10 - Il mancato scambio Vucinic-Guarin è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, i tifosi dell'Inter si sono scagliati contro Marco Branca e in rete le battute (più spesso le cattiverie) si sono davvero sprecate. Il dirigente nerazzurro, a cui va comunque dato il merito di grandi acquisti come quelli di Ibra, Eto'o, Snejder, Lucio, Maicon e via dicendo, soprattutto dal 2010 in poi, alla luce di alcune discutibili scelte di mercato, non è certo stato tra i manager più apprezzati da critica e tifosi. I supporter nerazzurri non gli perdonano di aver buttato soldi nelle varie operazioni Quaresma, Mancini, Pereira, Rocchi, Schelotto, Belfodil eccetera e non hanno gradito il trattamento riservato ad alcuni eroi del Triplete, mandati via o svenduti a prezzi di saldo. Non è un caso allora che gli “Autogol” gli abbiano dedicato un video-parodia sulla falsa riga di quelli lanciati da Facebook nella giornata di ieri, quelli con la raccolta delle immagini più significative degli utenti dal momento della loro iscrizione al social network... Guarda il video