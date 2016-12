Holyfield: "L'omosessualità è una malattia che si cura"

15:26 - "Se tu nasci con un difetto a una gamba, vai dal medico e ti curi. E qui è la stessa cosa". Parole (e brividi annessi) di Evander Holyfield, l'ex campione del mondo di pugilato a cui Mike Tyson staccò un pezzo di orecchio in un leggendario combattimento del 1997. L'ex pugile ha parlato dell'omosessualità come di una malattia che si può curare e l'ha fatto in diretta televisiva, nel corso del programma tv 'Celebrity Big Brother'. Ovviamente le parole dell'ex re dei pesi massimi hanno subito scatenato un vespaio di polemiche e lui è stato costretto a scusarsi, anche se la produzione ha fatto sapere che resterà nel cast del programma.

Tutto è cominciato con una conversazione a letto tra Holyfield e l'attrice Luisa Zissman, per cui l'ex pugile sembra proprio avere un debole. La Zissman ha iniziato il discorso chiedendo a Holyfield se qualche pugile avesse mai fatto coming out e poi ha aggiunto: "Credo sia profondamente sbagliato che quasi nessuno si faccia avanti nel mondo dello sport".

Agghiacciante la risposta dell'ex campione del mondo: "Che cosa sarebbe buono? Questa non è mica una cosa normale. La Bibbia mostra cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se nasci con un difetto a una gamba, vai dal medico e cerchi di curarlo. Questa è la stessa cosa".

La donna ha cercato di fermare l'ex pugile dicendogli che forse era meglio tenere certe opinioni per sé, ma ormai era troppo tardi.

Holyfield è stato convocato nel "confessionale" e strigliato "per il suo comportamento e il suo linguaggio inaccettabili" dai produttori del programma, che però hanno comunque deciso di tenerlo all'interno della casa.