Hockey, finale Nhl: i Kings si aggiudicano la Stanley Cup

14:58 - I Los Angeles Kings si rialzano in gara 5 e chiudono la serie della finale che assegna il titolo Nhl contro i New York Rangers, aggiudicandosi la Stanley Cup numero due della loro storia. Allo Staples Center finisce 3-2 dopo il doppio overtime per gli uomini di Sutter, che spengono così ogni tentativo di rimonta da parte di New York. Decisiva la rete del difensore Alec Martinez, che consente ai Kings di festeggiare davanti al proprio pubblico.

Sotto 2-1 nel secondo periodo, nel terzo i Kings trovano la rete del pareggio grazie a Gaborik, che manda le squadre all'overtime. New York resiste giusto il primo tempo supplementare, con il portiere dei Rangers Lundqvist costretto agli straordinari. Nel secondo tempo supplementare l'estremo difensore di New York si deve arrendere al tap-in vincente di Martinez, eroe della serata, che fa esplodere di gioia i Kings, con il capitano Dustin Brown che alza così al cielo la seconda Stanley Cup conquistata dalla franchigia californiana in tre anni.