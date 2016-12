Helsingborgs-Djurgaarden: tifoso ospite ucciso prima del match

19:10 - Inizia nel peggiore dei modi la nuova stagione calcistica in Svezia. Poco prima del fischio d'inizio di Helsingborgs-Djurgaarden, infatti, un tifoso ospite è stato ucciso durante una rissa con alcuni ultras dell'Helsingborgs. La notizia è circolata all'interno dello stadio e, appresa la notizia, i supporters ospiti hanno invaso il campo. Le due squadre hanno subito deciso di non disputare il match. Un inizio peggiore non si poteva immaginare.