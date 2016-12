Golf sul lato b, la modella fa causa a Playboy

19:13 - Liz Dickson, 28enne modella americana, ha deciso di fare causa alla Plaboy Enterprises e al conduttore radiofonico Kevin Klein chiedendo 500mila dollari di risarcimento. Il motivo di questa citazione in giudizio è un incidente avvenuto durante uno scatto pubblicitario, che le ha rovinato il fondo schiena: il prosperoso lato b della modella avrebbe dovuto fungere da base per colpire una pallina da golf, ma qualcosa è andato storto...

Oltre a colpire la pallina da golf adagiata sul fondoschiena della bella modella, il golfista ha infatti colpito in pieno anche il lato b della Dickson, che in poco tempo era ricoperto da un enorme livido. I problemi per la modella però non sarebbero finiti qui: secondo l'avvocato della Dickson, infatti, il colpo avrebbe danneggiato i legamenti dell'anca e molti altri tessuti e le spese mediche sarebbero costate all'americana oltre 33mila dollari. La modella sostiene inoltre che lei non aveva dato il suo consenso affinché la pallina venisse effettivamente colpita...