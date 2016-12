Golf: Mcllroy in trionfo, ma che gaffe!

12:05 - Il Cloret Jug conquistato dopo la vittoria all'Open di Liverpool non riuscirà a portarglielo via nessuno, così come l'Us Open 2011 e il Pga 2012. Tre slam vinti a 26 anni rappresenta un traguardo storico, impresa riuscita solamente ad altri 2. McIlroy però evidentemente cercava guai e nemici quando durante la premiazione ha ammesso di tifare United, proprio davanti agli acerrimi rivali di Liverpool che si sono scatenati contro il nordirlandese.

Gaffe o estrema sincerità? Il dubbio resta. La certezza però che dal prossimo anno McIlroy dovrà sconfiggere non solamente gli avversari sul green, ma anche i tifosi infuriati dalle dichiarazioni del nordirlandese.