Golf, Larrazabal attaccato dai calabroni

13:58 - Disavventura per il golfista Pablo Larrazabal nella seconda giornata del Malaysian Open. Lo spagnolo è stato costretto a interrompere il gioco per l'assalto di uno sciame di una quarantina di calabroni: per sfuggire all'attacco, Larrazabal non ha potuto fare altro che tuffarsi nelle acque di un laghetto. "E' stato il momento più spaventoso della mia carriera - ha detto - Erano molto più grossi del normale". Con 25 punture in testa, lo spagnolo è comunque riuscito a finire la giornata.