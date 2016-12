Golf, dall'America le palline per giocare di notte

09:34 - Niente più tempo perso per cercare la pallina nella foschia, niente più fretta di finire perchè "tra un po' viene buio", da oggi gli amanti del golf potranno giocare di notte esattamente come fanno di giorno e il merito è della Night Sports. La compagnia americana ha infatti inventato delle palline da golf perfettamente regolari (l'unica differenza con quelle normali è che in acqua galleggiano così possono essere recuperate) con un led all'interno, che quando vengono colpite si illuminano e restano "accese" per otto minuti.

Le palline, che "assicurano le stesse alte performace aerodinamiche e di controllo che ci si aspetta da una pallina professionale" come assicurato da un esperto interpellato dal Telegraph, sono disponibili in 4 diversi colori e sono acquistabili online in un pacchetto da quattro. Ogni pallina ha una batteria di 40 ore e il prezzo di ogni pacchetto si aggira intorno ai 20 euro: un po' care in effetti, ma ne vale la pena.



GUARDA IL VIDEO