Golf, 10 anni fa papà McIlroy aveva scommesso sulla vittoria di Rory al British Open

15:49 - Dieci anni fa aveva scommesso 100 sterline sulla vittoria, entro 10 anni, del figlio 15enne al British Open di golf. Allora il bookmaker lo aveva guardato strano prima di accettare la quota di 500-1. Oggi Gerry McIlroy può rifarsi con 50mila sterline (circa 63mila euro) vinte grazie al trionfo del figlio sul green britannico. Rory McIlroy ha trionfato davanti a Fowler e Garcia, portando a casa un premio da un milione e 200mila euro.

Grandi festeggiamenti in famiglia, non solo per la vittoria del 25enne nordirlandese ma anche per la grande intuizione di papà Gerry che, già 10 anni fa, aveva previsto la grande carriera del figlio.

Un episodio molto simile è accaduto pochi mesi fa, quando il signor Pete Wilson, nonno del calciatore gallese Harry, ha incassato 125mila sterline. Quando il nipote aveva due anni, aveva scommesso che avrebbe giocato in nazionale: cosa avvenuta lo scorso ottobre nella partita tra Galles e Belgio valida per le qualificazioni a Brasile 2014.