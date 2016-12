Gareth Bale, nuove scarpe per il Clasico

15:13 - Per la sfida con il Barcellona, piedi nuovi per Gareth Bale. In occasione del Clasico di domenica prossima, infatti, il gallese del Real indosserà nuove scarpe, le 'adizero f50 crazylight' di Adidas. Si tratta della scarpa da calcio più leggera in commercio. "Le ho già testate in allenamento e sono perfette - ha detto Bale - Non vedo l'ora di indossarle sul campo. Queste scarpe leggere mi fanno sentire più veloce e più agile. Spero di poter segnare qualche gol con le mie nuove scarpe nel corso delle prossime settimane".