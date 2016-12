7 febbraio 2014 Frecciata di Google a Putin: il doodle è arcobaleno Il motore di ricerca celebra l'inizio delle Olimpiadi in Russia con un doodle che riprende i colori della bandiera simbolo della comunità omosessuale. E cita la Carta Olimpica: lo sport è "senza discriminazioni di alcun genere" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali (cerimonia d'apertura alle 17), Google punge Putin. Il motore di ricerca celebra l’inizio dei Giochi di Sochi con un doodle molto particolare: non il solito logo speciale per il grande evento sportivo, ma un messaggio polemico nei confronti del governo russo e delle sue leggi discriminatorie per gli omosessuali. Il doodle contiene l’immagine di una disciplina olimpica per ogni lettera della parola “Google”, ha gli stessi colori della bandiera arcobaleno simbolo del movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) e sotto la barra di ricerca compare una citazione della carta olimpica: “La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play".