France Football: Balotelli nella top-10 dei "bad boys" del calcio

13:39 - Mario Balotelli finisce nella top ten dei 'bad boy' del calcio del settimanale francese, France Football, che lo ribattezza il 'super mariuolo'. In un lungo servizio intitolato 'Les fous du stade', 'I pazzi dello stadio', il giornale del Pallone d'Oro si è divertito a stilare una lista di 'cattivi ragazzi' del calcio, tra "alcolisti, violenti, criminali, drogati, provocatori, depravati sessuali, fulminati". Insomma, sintetizza il giornale, la "creme de la creme" dei calciatori "fuori dalla norma". Sul podio, l'inglese Robin Friday seguito dal connazionale Neil Ruddock. Segue al terzo posto il danese Stig Tofting. Balotelli è al decimo posto, subito prima di un altro italiano, Giorgio Chinaglia (11/o posto), che il giornale soprannomina 'Mafia blues'. Al tredicesimo posto il francese Eric Cantona e al diciottesimo posto un altro italiano, Paolo Di Canio ("Braccio armato", in riferimento ai suoi saluti fascisti). Più giù nella lista due latinoamericani d'eccezione, Faustino Asprilla (19/o) e Diego Armando Maradona (22/o). Il brasiliano Adriano è al 25/ posto, davanti al suo connazionale Romario (32/o). Tra gli altri italiani in questa originale top 50 di France Football, Pasquale Bruno (31/o posto), anche detto 'O animale'.