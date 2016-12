Formula 1, Susie Wolff fa sul serio

13:08 - La Formula 1 si tinge di rosa. Susie Wolff scenderà infatti in pista con la Williams nella prima sessione di prove libere di due Gp (probabilmente quelli di Germania e Gran Bretagna). La collaudatrice britannica diventerà così la prima donna a partecipare a un weekend di gara di F1 negli ultimi 20 anni (l'ultima era stata Giovanna Amati). "Sono molto grata alla Williams per il sostegno e la fiducia nei miei confronti. Il 2014 sarà un passo importante per la mia carriera - ha spiegato la Wolff -. Le mie responsabilità nel team sono costantemente aumentate e lo scorso anno ho disputato gli Young Driver Test e qualche aero test. Partecipare a due sessioni di prove libere sarà un grande passo e non vedo l'ora di mettermi al volante della FW36. E' una grande sfida"