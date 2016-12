22:34 - Ultimo giro del GP del Canada, Massa (Williams) e Perez (Force India) sono in lotta per il podio. Il brasiliano, preso dalla foga, tampona il messicano sul posteriore: le macchine vanno in testacoda e sbattono violentemente sulle protezioni. Vettel, in mezzo, per poco non viene centrato in pieno. Illesi i due protagonisti.