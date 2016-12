6 gennaio 2014 Football, giocato match più freddo della storia Nella gara Nfl tra i Green Bay Packers e i 49ers San Francisco, disputata nel Wisconsin, si sono toccati i -29 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Disputata la partita di football americano più fredda della storia: è stato l'incontro della Nfl fra i Green Bay Packers e i 49ers San Francisco allo stadio Lambeau Field di Green Bay, in Wisconsin. Lo stadio era stracolmo con 70.000 spettatori. A fine partita si sono toccati i -29 gradi con una temperatura percepita, considerando il vento, di -46 gradi. Per la cronaca il match è stato vinto dai 49ers per 23 a 20.