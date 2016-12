27 maggio 2014 Football australiano, perde due denti: arbitri e compagni lo aiutano a cercarli Un durissimo scontro di gioco è costato a Elliot Yeo i due incisivi, mai ritrovati. "Tutto ciò che voglio per Natale sono i miei due denti" ha twittato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Dalle nostre parti il football australiano è poco conosciuto, ma non ci sono dubbi che sia uno sport per uomini veri. Chiedere a Elliot Yeo, 20enne stella dei West Coast Eagles, che sabato nel match contro i Melbourne Cricket Ground ha perso due denti in un durissimo scontro di gioco con un avversario. Gli arbitri e gli altri giocatori lo hanno aiutato a cercarli, ma senza risultato. "Tutto ciò che voglio per Natale sono i miei due denti" ha twittato ironicamente. A fregarsi le mani, intanto, è il suo dentista: la ricostruzione gli verrà a costare circa 45mila euro.