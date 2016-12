Follie nel calcio, il Bagheria fa otto autogol in Coppa Sicilia

09:12 - I "dispetti" ai rivali durante lo svolgimento di un campionato capitano, ma così sfacciati non era mai successo. Lo racconta il quotidiano online Palermo Today, riferendosi a una partita di Coppa Sicilia di squadre che militano in prima categoria. A Marsala i giocatori del Bagheria "perdono" la testa e cominciano a mandare ripetutamente la palla in rete. Peccato che la rete non sia quella avversaria ma proprio la loro. A fine match le autoreti sono otto, e il match col Borgate Terrenove finisce 14-3.

Il risultato, per una questione di scontri diretti, serviva a eliminare il partinicaudace, che nella precedente partita aveva battuto 7-0 il Bagheria. Quindi la squadra nerazzurra non poteva semplicemente perdere, ma per eliminare il Partinicaudace quello che contava era la differenza reti. Ecco spiegato il motivo di così tanti autogol, anche se, storicamente, tra Bagheria e Partinicaudace non si registra particolare rivalità.



Quattro minuti, dall'86esimo in poi, di pura follia. Mai successa una cosa del genere durante una partita di calcio. Adesso saranno aperte delle indagini per comportamento anti sportivo e quindi oltre al match decisamente falsato, è possibile che gli strascichi di questa pazzia colpiscano la società.