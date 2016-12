Follia ultras in Eccellenza, calciatori picchiati a sangue: tre arresti

16:49 - Un nuovo gravissimo episodio macchia il mondo del calcio italiano, nello specifico quello campano. A fine primo tempo della partita tra Giugliano e Virtus Volla, valida per il campionato di Eccellenza, la rabbia dei tifosi della squadra di casa è esplosa contro i giocatori ospiti, che sono stati violentemente aggrediti.

Al rientro delle squadre negli spogliatoi, l’attaccante Scippa del Volla è stato aggredito alle spalle da un tifoso che aveva scavalcato le recinzioni. In un amen una ventina di tifosi del Giugliano si sono riversati in campo per aggredire i giocatori del Volla: tre minuti di ordinaria follia, botte da orbi tra giocatori e tifosi, che utilizzavano anche mazze, sedie e altri oggetti. Insufficienti le forze dell’ordine presenti (tre carabinieri che assistevano inermi) per una partita dalla posta in palio pesantissima. Il bollettino medico alla fine parla chiaro: un taglio profondo dietro la testa per il calciatore del Volla Aliyev colpito da una sedia, un commissario di campo leggermente contuso e il magazziniere del Volla, cardiopatico e invalido al braccio destro, colto da malore dopo essere stato colpito dai tifosi.

Distrutto il presidente Sestile, in lacrime e fortemente scosso per l’accaduto: "Esprimo solidarietà alla società sportiva Virtus Volla, ai suoi collaboratori, al suo presidente e a tutti i suoi tesserati nonché alla città di Volla. Oggi è stata scritta una pagina amara per lo sport di Giugliano. Non ci sono parole per definire il vile accaduto. Come uomo di sport mi sento offeso e umiliato nei valori sportivi. Rinnovo con estrema sincerità la mia personale vicinanza insieme ai più stretti collaboratori della società Giugliano e dei cittadini giuglianesi. Rinnovo le scuse per l’accaduto. In questo calcio non mi identifico”.



Il presidente del Volla Urbano invece ha commentato così: ”Faccio calcio da 20 anni. Questa è una cosa vergognosa. Mai capitato nella storia del calcio campano e mai una violenza così becera in tutta Italia. Il presidente Sestile ha assicurato che la squadra non giocherà più. I miei calciatori sono stati colpiti alla testa, è stata una guerriglia. Hanno picchiato i ragazzini e li hanno minacciati con pistole e spranghe. A Mugnano c’erano solo tre carabinieri che hanno avuto paura di agire contro cinquanta supporter gialloblù. La forza dell’ordine dov’era oggi? Un in bocca al lupo al commissario di campo che dovrà essere operato domani. Ci hanno aggrediti ed ammazzato di botte. Il presidente Sestile deve ritirare la squadra”.



ARRESTATE TRE PERSONE

A meno di 24 ore dagli incidenti, avvenuti domenica pomeriggio, tre persone sono state arrestate dalla polizia grazie a un'indagine no-stop condotta dagli agenti del commissariato di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino. Gli investigatori hanno visionato attentamente alcune immagini riprese durante la partita e sono risaliti a tre dei presunti responsabili dell'aggressione, che sono stati fermati lunedì.