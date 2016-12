Fininvest: il Milan non è in vendita

15:56 - La Fininvest è intervenuta in serata per smentire le notizie provenienti dagli Stati Uniti, nella fattispecie da Bloomberg, relative alla vendita del Milan. "Nonostante le numerose smentite - si legge in una nota - tornano a circolare illazioni su una eventuale vendita del Milan. La Fininvest ribadisce ancora una volta che si tratta di ipotesi totalmente prive di fondamento".



L'agenzia economica statunitense aveva pubblicato un articolo secondo il quale - citando fonti interne - la banca d'affari Lazard, che già aveva curato per conto di Massimo Moratti la messa sul mercato dell'Inter, aveva avuto mandato dal club rossonero di cercare acquirenti in tutto il mondo. Secondo Bloomberg, la valutazione data alla società è di 945 miloni di dollari.