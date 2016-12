15 gennaio 2014 Ferrari, i tifosi scelgono il nome: si vota sul sito della Rossa Sul sito della Ferrari è possibile scegliere il nome della monoposto 2014, le possibilità sono: F14 T, F14 Maranello, F14 Scuderia, F166 Turbo, F616 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:53 - Per la prima volta nella storia della Scuderia Ferrari, saranno i tifosi a scegliere il nome della monoposto con cui Fernando Alonso e Kimi Raikkonen correranno nel Mondiale 2014. Dal 15 gennaio, sul sito ufficiale della scuderia di Maranello, è possibile scegliere il nome preferito per la vettura dell'anno prossimo scegliendo tra: F14 T, F14 Maranello, F14 Scuderia, F166 Turbo, F616. Il nome vincente sarà reso noto il prossimo 24 gennaio, mentre il giorno successivo saranno rivelate in esclusiva le prime immagini della monoposto, insieme ad una serie di contenuti multimediali che permetteranno di scoprirne le principali caratteristiche tecniche.

Alonso sceglie F14 T

Sul prossimo nome della Rossa si è sbilanciato Fernando Alonso, che con un tweet ha svelato ai propri follower la sua preferenza per il nome della monoposto 2014. Il pilota spagnolo vorrebbe che l'auto con cui spera di interrompere l'egemonia di Sebastian Vettel si chiamasse F14 T