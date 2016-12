Felipe Melo sbaglia, Prandelli ko e scoppia la rissa

12:34 - Serata da dimenticare per il Galatasaray di Cesare Prandelli nella Supercoppa di Turchia, vinta dagli storici rivali del Fenerbahce ai calci di rigore dopo che i regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. L'ex ct della Nazionale, oltre a perdere il primo trofeo stagionale, ha dovuto anche assistere ad una scena quantomeno insolita: durante la lotteria dei rigori c’è stato infatti anche il tempo per un accenno di rissa, con protagonista, ovviamente, l'ex viola Felipe Melo, anche se stavolta non è stato lui ad accendere la miccia. Dopo che il brasiliano ha malamente sbagliato il tiro dal dischetto, il portiere avversario Volkan Demirel gli è corso incontro saltandogli sulla schiena per esultare. L'ex anche della Juve non l'ha presa per niente bene e i due sono quasi venuti alle mani; ammoniti entrambi.