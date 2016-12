Federica Pellegrini: "Doping? Tolleranza zero"

13:42 - "Tolleranza zero con chi si dopa, spero li mettano dentro tutti e buttino via la chiave, perché noi ci facciamo un sedere cosi'...". Federica Pellegrini prende posizione e non ha dubbi su cosa avrebbe fatto al posto di Carolina Kostner, quando il suo ex fidanzato Alex Schwazer è stato trovato positivo prima della marcia di Londra 2012. "Se fosse capitato a Filippo lo avrei mollato molti mesi prima", ha detto l'olimpionica di nuoto, testimonial assieme al fidanzato Magnini del videogioco Drive club.

"Mi spiace per lei e per lui - ha detto ancora la Pellegrini, riferendosi a Kostner e Schwazer -. Ho visto la conferenza stampa di Schwazer, credo che la sua sia stata una debolezza personale, forse non riusciva a tornare ai suoi livelli e questo e' difficile da accettare per ogni atleta". "Però - ha aggiunto - io non tollero il doping, né in generale le scorciatoie nella vita: io non potrei stare con una persona che si dopa". A proposito della reperibilità richiesta agli atleti per i controlli antidoping, Pellegrini ha spiegato di avere "sul cellulare un allarme ogni sera alle 22, per compilare la location form". "Una volta può capitare di dimenticarsi, forse due, ma tre diventa difficile. Io ho sempre creduto nello sport pulito e mi spiace vedere che il doping dilaga anche nel nuoto".

DA LUCAS A GIUNTA, LA VERITA'

E poi il passaggio da Lucas a Giunta. "Ben vengano i gufi, portano fortuna". Federica Pellegrini risponde con un sorriso di sfida a chi aspetta al varco lei e Matteo Giunta, l'allenatore al quale si è affidata dopo la separazione annunciata ieri dal francese Philippe Lucas. "E' sempre così, ogni volta che scendo in acqua c'è una parte che spera di vedermi andar male - ha detto-. Ma i gufi portano fortuna, spero ce ne siano sempre più. Quello da Lucas non è stato un divorzio, una brutta parola usata in molti titoli. E' meglio avere un allenatore presente 24 ore al giorno, di fatto Matteo lavora con me da due anni. A molti scoccia che a 32 anni sia più bravo di molti altri, ma in Italia è sempre così". "Adesso mi concentro sui 200 stile libero, per migliorare ogni aspetto tecnico. E' la mia gara, quella della prima medaglia ad Atene 2004 e molte altre, mi fa sentire me stessa", ha chiarito la Pellegrini, che invece prende le distanze dalla querelle fra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della Federnuoto, Paolo Barelli. "Sinceramente non voglio entrarci. Io sono del circolo Aniene, presieduto da Malagò - ha tagliato corto -. Di sicuro ho subito molte ingiustizie nella mia carriera, ma non è il momento per parlarne".