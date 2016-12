Fede, mutande in vista e tacco 12

13:30 - Federica Pellegrini in versione superstar. La bella nuotatrice era a Milano in quanto nuovo testimonial della P&G - head & shoulders. Dopo Michael Phelps e Leo Messi, è il turno di Fede, che si dedica alla mondanità, ma non perde di vista l’obiettivo finale (i Giochi di Rio 2016) e quelli intermedi (gli Europei di Berlino di agosto, i Mondiali di Kazan 2015): "Sono reduce da cinque settimane durissime di allenamento negli Stati Uniti che mi serviranno molto per arrivare preparata ai prossimi appuntamenti" ha dichiarato la Pellegrini.

Incalzata dalle tante domande, Fede ha parlato anche della propria vita privata e del rapporto con il fidanzato: "Con Magnini da qualche giorno viviamo una stabilità momentanea. Ho imparato a dividere bene la sfera sentimentale da quella sportiva. Voglio che nulla possa influenzare minimamente il mio impegno nel nuoto fino al 2016".

Infine, da tifosa juventina sfegatata, una battuta sul calcio: "Non farò lo spogliarello se vinceremo lo scudetto".