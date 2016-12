13 aprile 2014 Fanny a San Siro a fare il tifo per il suo SuperMario La bella fidanzata dell'attaccante rossonero allo stadio in compagnia di Emis Killa e del fratello di Mario Tweet google 0 Invia ad un amico

21:22 - Dopo le anticipazioni sui social dell'ultima settimana, ora arriva anche l'ufficialità, Mario Balotelli e Fanny Neguesha sono tornati insieme. La conferma arriva dalla presenza della bellissima modella a San Siro per la partita tra Milan e Catania, non certo un match imperdibile se non ci fosse da fare il tifo per il suo Mario. Con Fanny, molto sorridente, anche il fratello di Balotelli Enoch e il rapper e grande amico dell'attaccante Emis Killa.