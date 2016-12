23:57 - Fabio Borini sceglie New York per chiedere la mano della propria fidanzata, la splendida modella Erin O'Neill. Come documentato dalla ragazza su Twitter, l'attaccante del Liverpool (quest'anno in prestito al Sunderland) ha donato a Erin un anello di diamanti a Times Square, ricevendo in cambio il fatidico "sì".