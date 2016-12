5 agosto 2014 Ezequiel Lavezzi, in Rete questa volta ci finiscono le sue foto hard Sono state diffuse via Internet alcune foto dell'ex attaccante del Napoli in atteggiamenti a dir poco intimi con la sua fidanzata, Yanina Screpante Tweet google 0 Invia ad un amico

22:42 - Scandalo hard per l'attaccante dell'Argentina e del Paris Saint Germain Ezequiel Lavezzi. A finire in Rete infatti questa volta non è stato un pallone ma le foto privatissime del giocatore in atteggiamenti a dir poco intimi con la fidanzata Yanina Screpante. Un gioco a due, con tanto di capello da poliziotto, diventato suo malgrado di dominio pubblico.

Come siano finite su Internet è ancora un mistero. Computer o telefonino hackerato? O una sbadataggine pagata cara? Fatto sta che le immagini si sono subito diffuse a macchia d'olio sui vari social, da Twitter a Tumblr.



Le pose sono diverse: Lavezzi poliziotto a petto nudo con una gamba di Yanina sulla spalla, Lavezzi che scherza davanti al sesso nudo della fidanzata e poi protagonista di un intreccio di corpi che lascia poco all'immaginazione. Per ora nessun commento dal giocatore o dal suo entourage.