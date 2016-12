Europei di pattinaggio artistico, bronzo per Carolina Kostner

11:22 - Dopo due titoli continentali consecutivi, Carolina Kostner deve "accontentarsi" di un bronzo agli Europei di pattinaggio artistico in corso a Budapest. Dopo la prova nel libero, l'altoatesina, con il punteggio complessivo di 191.39, si è piazzata terza alle spalle della giovanissima russa Julia Lipnitskaia (209.72) e della connazionale Adelina Sotnikova (202.36), che conduceva dopo lo short program.

Decisiva, per Carolina, è risultata una caduta durante l'esecuzione sulle note del Bolero. Ma contro la 15enne Lipnitskaia, che si è esibita in maniera magnifica sulle note di Schindler's List, ci sarebbe stato comunque poco da fare, ed era dura anche rimontare sulla Sotnikova: arriva comunque un bronzo di buon auspicio in vista dei Giochi di Sochi. Ottimo sesto posto anche per Valentina Marchei (165.25), mentre si piazza in undicesima posizione Roberta Rodeghiero (141.25).